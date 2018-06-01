Smith Middle School Honor Roll – Fourth Quarter

BUTLER TWP. — The following Smith Middle School students earned placement on the Principal’s List or Honor Roll in the fourth quarter of the 2017-18 school year:
Fifth Grade
Principal’s List
Joshua Austin, Morgan Britton, Scarlett Chambers, Aubrey Clark, Ashlin Conley, Trace Crouch, Braylen Crump, Adalynn Hartwig, Bryce Hatfield, Cayden Hoard, Riley Howell, Mackenzie Kohlrieser,Sarah Lipps-Clase, Brody Miller, Kaitlin Peyton, Cooper Pion, Ryann Purdon, Ryan Shepherd, Ava Stephens, Jacob Taylor, Olivia Taylor, Trevor Terry, Karisa Ticknor, Alexander Trepanier, Jacob Truesdale, Hannah Williams
Honor Roll
Lexie Albritton, Niomi Allen, Kayla Anderson, James Austin, Ryan Backus, Allie Baker, Brooklyn Bartlett, Kaiden Bates, Jenna Black, Benedict Joseph Blincoe III, Brandalyn Brombaugh, McKenzie Brooks, Lawson Buongiorne, Trenton Butler, Lucas Caldwell, Anthony Cisne, Tayven Crump, Devin Davidson, Cayden Davis, Elijah Davis, Madalyn Dennis, Shelby Drinnon, Hannah Dupre, Jasmin Dysinger, Joshua Emrick, Alexis Fairchild, Jaden Flor, Amethyst Fogle, Maximus Galbert-Howard, Virtoej Gill, Connor Grolnic,
Jordan Gross, Angel Guo, Melanie Harrison, Ava Helton, Morgan Helton, Connor Henderson, Caitlin Hoard,Coby Holland, Kristen Irwin, Matthew Jackson, Courtney Jeffers, Clayton Keys Jr, Emma Knisley, Lucas Koerner, Sofia Kragick, Maya Kuhns, Ty Landis, Allen Mabson, Christen Madden, Tyler Martin, Louden Maxwell, Nariya Millerton, Jacob Moon, Cheyanne Nelson, Radhe Patel, Jolene Powers, Devin Pride, Reece Reiter, Braden Ringo, Brody Rosenkranz, Maxwell Rubins, Isabelle Sands, Solomon Siske,
Aiden Snavely, Korey Snyder, Raven Spencer, Cole Spitler, Madison Spriggs, Sydney Stevens, Russell Stratman, Jacob Strickland, Addison Suess, Christian Sumner, Katelyn Taylor, Anna Thomas, Isabella Thorpe, Nicholas Tinney, Connor Tomlinson, Maya Violette, Ayla Washburn, Jayden Webb, Jason Welch, Shelby Willford, Mary Williams, Makenzie Williamson, Aubree Wright
Fourth grade
Principal’s List
Kayden Beck, Jamison Brockert, Althea Clifford, Sarah Cox, Stella Czarnecki, Rylan Dadey, Paxton Dwenger, Rylin Elder, Mallory Evans, Juliana Golde, Gabrielle Holop, Keegan Hoop, Davis Ketterer, Madilynn Lucas, Ryan Meyerhoeffer, Ashley Nielsen, Cooper Plummer, Cayden Sands, Ava Updyke, Ava Williamson, Kaylee Worrell
Honor Roll
Rebecca Atkinson, Cailey Barnett, Hailey Benson, Jackson Brock, Parker Bryant, David Buchanan, Ethan Buckholdt, Braxton Caldwell, Nicholas Chapman, Jordan Chewning, Lillian Christian, Layton Combs, Emily Cox, Mallorie Crawford, Summer D’Angelo, Addison Dady, Carmella Decker, Logan DePoy, Ilies Djebbar, Alexia Dysinger, Hannah Evans, Sydney Fairchild, Ashton Fleming, Troy Fletcher, Abigail Fraley, Stephen Gregory, Olivia Grolnic, Henna Gyan, Jake Haffner, Alexander Hammontree, Lucas Hart, Makayla Heeter,
Ashton Henry, Samuel Henry, Grace Higgins, Hayden Hobbs, Luke Holop, Audrey Huelskamp, Parker Jacobs, Alivia James, Cross Johnson, Alan Jones Jr, Gavin Jones, Elizabeth Koewler, Kendra Kohlrieser, Bryce Kurosu, Rachel Lamb, Sophia Lander, Chandler Lawrence, Gavin Leonard, Jackson Long, Lillian Mabes, Morgan Mason, Gavin Matheny, Nathan Matthieu, Kayden McClaskie, Emery McConnaughey, Carl McDonald III, Lucia Mears, Rylee Mick, Aamirah Miller, Kaitlynn Morgan-Day, Kiley Myers, Charles Neely, Laila Neely,
Ronan Oaks, Ratee Patel, Rudra Patel, Jordan Pearson, Morgan Penrod, Carson Perry, Lucas Pottorf, Trenidi Rehl, Kendall Reynolds, Cooper Rife, Skylar Roberts, Lillian Robison, Samantha Rosenkranz, Riley Seibert, Klara Severt, Kara Silver, Emberlyn Stalter, Cameron Stamper, Alyssa Stratman, Owen Strawser, Ava Sucher, Brendan Swinderman, Kailee Swisher, Brayden Thaxton, Aaron Tipple, Tristan Tipton, Chase Tirey, Tyler Trick, Braylynn Van Kleeck, Devan Vaughn, Ava Wade, Chloe Wade, Kaydence Watkins, Eden West, Aidan White, Evan Williams, Lydia Williams, Tara Wolf, Alijah Yates
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