Butler High School Honor Roll – Second Quarter

VANDALIA — The following students earned inclusion on the Butler High School and MVCTC Honor Roll in the second quarter of the 2017-18 school year:

4.0 GPA and above

Freshmen

Salma Albezreh, Taylor Allen, Sarah Andebrhan, Allison Boyd, Isabella Bratton, Jake Brokaw, Matthew Brunsky, Michael Budich, Michael Burkholder, Elaina Burley, Morgan Buschur, Annie Chiles, Carson Clark, Dylan Crouch, Jacob DaGiau, Troy Dixon

Antonio Fiori, Dominic Fiori, Elijah Galyon, Vicky Guo, Madilynn Hager, Mackynzie Hale, Quinton Hall, Matthew Heeter, Alexis King, Makayla Kinley, Arikka Knisely, Luke Koehl, Aniya Lee, Trent Luken, Grace Marshall, Michael Masters, Jackson McClain

Alexa Nguyen, Miranda Pollitt, Jenna Ray, Tahber Rose, ,Hannah Savard, Maritza Scott, Kyle Seelbaugh, Hunter Sheafer, Madeline Shelly, Jacqueline Singer, Jennie Spieles, K-La Spieles, Drew Taylor, Evelyn Towe, Abigayle Townsend, Haley Trittschuh, Sofia Valdespino, Kloey Wesco, Allison Zebney

Sophomores

Megan Allen, Braylan Black, Brittany Blakely, Megan Bosworth, Robert Buckler, Cierra Christner, Sara Cook, Mia Dues, Benjamin French, Madelaine Gregory, Adam Gunckel, Elizabeth Huddleson, Ian Jacobs, Priya Joyce, Lane Karrick

Ava Keebaugh, Madeline Key, Elizabeth Kilgore, Athena Knaup, Breanne Kroeker, Jack Marshall, Delaney Marstellar, Kyle Massie, Matthew Mescher, Cameron Miller, Claire Miller, Amanda Olson

Caitlin Plummer, Gracie Price, Quincy Rackley, Khalil Ruiz Rodriguez, Ethan Sanderson, Bradley Seaver, Dalton Shepler, Mya Stammen, Danielle Weber, Amber White, Sydney Wiggins

Juniors

Alexis Alcorn, Michael Brandt, Ashley Britton, Mackenzie Britton, Alexandra Budich, Zane Burgmeier, Alyssa Burley, Rachel Burton, Savanna Buttelwerth, Matthew Crawford, Erin Dean, Alexander Dixon, Reagan Dunnaway

Samuel Ferguson, Tyree Fletcher, Caleigh Fullam, Dayna Garbutt, Austin Greaser, Avery Gunderson, Cooper Harestad, Morgan Hartman, Spencer Imwalle, Marissa Jobe, Karli Kercher, Ethan Kohler

Caroline Leiter, Anabella Lennartz, Xia Lin, Nicholas LoBianco, Drake Midlam, Hailee Perry, Trevor Plsek, Niels Princi, David Quick III, Katelyn Ramont, Nicholas Reich, Blake Ross, Hannah Scarpelli, Brooke Scherer

Abigail Schoenherr, Rachel Shively, Therese Stalter, Meghan Stewart, Victoria Studebaker, Grace Swarts, Sydney Thomas, Luke Townsend, Natalie Walker, Gabriel Warren, Zheying Wei, Ryan Wertz, Breanna Wright, Alex Yeoh

Seniors

Troy Abele, Lyndsey Achs, Jenna Albezreh, Allison Baker, Emma Childers, Baria Choudry, Katelyn Clark, Maria Colbert, Grace Cope, Lauren Davis, Sarah Droesch, Mackenzie Duncan, Riley Dunnaway, Cierra Farst, Samuel Fischer, Taylor Gingrich

Katie Henry, Marissa Hutcheson, Kaitlyn Jackson, Parker Jensen, Kailyn Larger, Peyton LaVielle, Jacob Lee, Bartholomew Lennartz, Long Lin, Jackson Mitchell, Hamzeh Murab, Anna Neely, Blaine Payton

Jessica Sacks, Hannah Shafer, Brendan Shanahan, Nolan Shelton, Sally Slaton, Victoria Theobald, Aaron Ticknor, Dave Verano, Lindsay Woodruff, Megan Zins

3.5 – 3.999 GPA

Freshmen

Jordan Adkins, Kaylynn Adkins, Gracie Armitage, Brooklyn Baker, Riley Brady, Connor Buchanan, Jillian Burgmeier, Leilah Christner, Zander Corvin, Alexis Crawford, Anastasia Dingle, Leilani Drake, Ellyn Dukes, Kaden Echema, Celeste Farst

Diana Galbraith, Zackary Grisez, Haleigh Gross, Alayna Jessup, Alexis Kirby, Trinity Kirst, Alexander Liptak, Ayden Long, Evan Lozan, Sarah Manning, Myah Marlow, Hunter Marshall, Yero McCutcheon, Dylan Merema, Ella Neely, Anthony Puthoff

Rachel Redmond, Yareth Rios, Kyliegh Roberts, Mason Sherrill, Noah Smith, Sean Stauffer, Krishna Suthar, Emma Sutter, Hailee Thompson, Shayla Tran, Caleb Vieth, Makenna Walters, James Weeks Jr., Jacob Wheeler

Sophomores

Oluwaseyi Agboola, Matthew Beverly, Logan Case, Gavin Casella, Gabrielle Christner, Emily Clayton, Carly Cline, Alison Conigliaro, Alysssa Conley, Makenzie Detrick, Lynx Farst, Brent Forbes, Jaden Haywood, Katrina Herzog, Jayla Hill, Tamaria Hobson

Alex Joynes, Lauren Kilgore, Anastasia Kirchner, Marissa Krauss, Raquel Kreitzer, Madison Leonardi, Jackson Losey, Brianna Miller, Zachary Miller, Haleigh Mitchell, Monalisa Moazampour, Andrew Moton, Bridget O’Brien, Jonathan Perez, Kimberly Phillips

Gwynne Rohde, Nicholas Smith , Sylvia Stalter, Caleb Stinson, Josie Stiver, Miranda Tatom, Sydney Theobald, Lauren Trentman, Chase Turner, Matthew Verdes, Brayden Ward, Morgan Wesley

Juniors

Kailey Bolender, Ashley Brady, Dillon Buchanan, Abbey Burton, Jessica Cassell, Kristijan Crnoglavac, Charles Dent, Hayden Edgell, Brooke Gomer, Cora Grant, Grant Grisez, Emily Haaga, Abby Hern, Ashley Hess, Michael Kreill, Kari Lewis, Donald Long

Zachary Luttrell, Melissa McCoppin, Jillian McDowell, Madelynn Mitchell, Christopher Mitrousis, Shelby Ogletree, Casey Petrae, James Rhone, Madelyn Scott, Abigail Serrer, Johanna Velasco, Allison Wheeler, Morgan Wright

Seniors

Francis Bautista, Alyssa Belcher, Alexis Brown, Kennedy Brown, McKenna Bryant, Kaylynn Buckner, Farrah Cole, Jacob DeMoss, Ross Fike, Clara Fiori, Branden Fisher, Chase Gibson, Anna Gregory, Rebecca Helke, Brice Helman, Rodney Helman

Kodie Henderson, Sarah Hickle, Nathaniel Hittner, Rachel Horn, Trent Howell, Joseph Jackson, Jones Kanak, Alexandra Kapis, Lindsay Kessler, Alexis Kinley, Jamarr Lewis, Troy Luken, Stephanie Marcum, Chloe Marstellar, Anna Minier

Candyce Moe, Emma Ney, Pooja Patel, Paul Sacks, Caiden Serrer, Leland Skapik, Matthew Smith, Keagan Sommer, Julia Staub, Jordan Steinke, Noah Thompson, Katelyn Walker, Alyssa Ware, Hannah Webb, Riley Weber, Kyle Wertz, Jonathan Wheeler, Tommy Wiley Jr

3.0 – 3.499 GPA

Freshmen

Sydney Aller, Kaia Amos, Naomi Beverly, Devin Brown, Angel Calloway, Savannah Cline, Chelsey DeVore, Bryce Echeman, Xavier Elliott, Seth Gallup, Ian Gebhart, Noah Gerogosian, Reese Gingrich, Victoria Greaver, Layne Greuel

Dylan Hartman, Thomas Hicks, Kyli Hildebrand, Ashton Houghton, Kerri Hurd, Grady Ingersoll, Grace Lairson, Natalie Lanier, Molly Luken, Ravyn Martinez, Abby Marvin, Cade McDonald, Justin Miller, Matthew Motter, Garrett Pelfrey, Matthew Penewit

Caleb Rambo, Beverly Ramey, Alexis Reich, Mackenzee Richards, Alyson Roby, Justin Skinner, Adeline Solomon, Shi’ann Storer, Emily Taylor, Kayeleigh Terry, Courtney Thompson, Emma Warren, Bryse Watkins, Ava Wertz, Ryan Wilson, Owen Winter

Sophomores

Kadelyn Atchison, Bailee Barnett, Laura Begley, Trinity Berry, Clayton Burrows, Madison Cagg, Colton Clay, Trenton Couch, Jacie Dalton, Michelle Doran, Starr Dudas, Kylie Foster, Emily Gabert, Emiley Jackson, Tanner Karrick, Elizabeth Koerner

Charles Lynch, Brianne Lytle, Elijah Malcosky, Azura McFadden, Sara Miles, Braeden Miller, Kearsten Miller, Lane Moreland, Hunter Pion, Lauren Pride, Kylie Robinson, Sarah Shafer, Daniel Smith, Kyle Smith, Hannah Thompson, Cameron Tuttle, Leia Unger, Elijah Walters, Rodney Washburn, Emery Wyman, William Yeary, Tyler Yones

Juniors

Jackson Akers, Andrew Boren, Kamryn Collins, Nathan Cruz, Hayden Davisson, Molly Deck, John Droesch, Jasmine Eason, Raven Ellington, Byron Greaser, Lily Henning, Haley Hutchison, Emily Jeffers, Madison Kessler, Isaiah Lawrence

Seth Malcosky, Savannah Mattice, Brayden Merema, Elise Moorman, Mason Motter, Nicholas Murphy, Jared Murray, Taylor Norton, Jenna Peters, Tyra Pittman, Olivea Pottorf, Jacob Pruszynski, Noah Rambo, Chloe Raybourn-Kitta, Alexis Roberts

Andrew Sacks, Aaron Seelbaugh, Benjamin Sipos, Logan Smuzok, Jack Strickland, Konner Vandervort, Bailey Walko, Lonzell Winn, Hailey Zeller

Seniors

Emily Allen, Clay Amos, Wyatt Anderson, Sydney Baker, Zachary Barker, Lucas Branscomb, Carly Burrell, Ryan Conley, Sydney Dennis, Ethan Dill, Charles Ellington, Cassidy Esken, Chance Fannin, Logan Flatt, Amanda French, Dolen Fults

Nathan Henderson, Austin Jennings, Kort Justice, Courtney Kessler, Joshua Kessler, Willow Knight, Kacie Lawson, Deandra Lee, Victoria LeValley, Jalyn Love, Jansen Love, Kara Macklin, Evan Mckinney, Jeremy Midlam, Shianne Mong

Tyler Neth, Emily Payton, Ronald Pietro, Ryan Qvick, Daniel Reid, Hayden Rohde, Ryan Ross, Sutton Skapik, Jessie Stevens, Keith Tanner III, Preston Tofstad, Ana Valdespino, Jordan Vanfossen, Jabari Wortham

MVCTC Honor Roll

Juniors

Isabella Appleman, Bailey Boardman, Kylah Branscomb, Khali Brooks, Nikita Brown, Sydnee Brush, Sierra Caplinger, Lani Corder, Mia DeVore, Macy Galaviz, Alexandra Gerard, Hailee Graham, Austin Harris, Benjamin Howard, Jacob Jaros

Jordan Mastroianni, Taylor Newman, Alana Oakes, Maggie O’Brien, Christian Paige, Emilie Rice, Taylor Roberts, Stuart Royer, Danyelle Schneider, Hunter Spieles, Hunter Washburn, Collin Williams

Seniors

Cameron Carter, Lauren Cole, Autumn Collett, Alexis Conley, Brianna Fourman, Emily Higgins, Kelsi Hoops, Jacob Huddleson, Alexander Lewis, Georgia MacDonald, Carima Marble, Jessica Olson, Samantha Tegtmeyer, Fryda Valdivia Plascencia, Daiton Vinson-Sharp

Reach Butler High School at 415-6300.

