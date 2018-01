Morton Middle School Honor Roll – Second Quarter

VANDALIA — The following Morton Middle School students earned inclusion on the Honor Roll in the second quarter of the 2017-18 school year:

Principal’s List – 4.0 GPA

Sixth Grade

Nolan Baker, Olivia Batten, Avery Beck, Marissa Boyd, Christian Brusman, Jenna Christian, Lauren Dady, Brooklyn Day, Holden Eshelman, Kierra Evans, Austin Flohre, Zachary Green, Natalie Gregory, Jadon Gyan, Emma Hayslett, Seth Jones, Kylee Kleiner, Lance Lairson, Jordan Lewis, Ava Long, Grace Louderback, Ava Markoff, Kiersten McBride, Sonny McClain,

Camille Meacham, Madyson Miller, William Neely, Audrey Nichols, Calla Nichols, Gwendolyn Nichols, Caden Patrick, Emma Pruszynski, Devin Rakestraw, Natalie Schoenherr, Lauren Seelbaugh, Lukas Seibert, Mitchell Strehle, Abigail Susag, Allison Tipple, Ella Trittschuh, Aaron Turner, Alaina Tuttle, Sidney Vieth, Sonia Washburn, Lance White, Olivia Williams

Seventh Grade

Hashem Albezreh, Samantha Bardonaro, Cameron Boyd, Tyler Bradford, Emily Carroll, Cooper Decker, Ashley DeVore, Maya Frank, Julia Kaska, Joshua Kastl, Emily Mannix, Rebecca Mercier, Evan Moore, Danielle Riggs, Allison Shelly, Emily Smith, Caily Stidham, Eleanor Towe, Adam Townsend, Helen Tracy, Kara Wade

Eighth Grade

Chloe Barnett, Leah Begley, Taryn Butler, Olivia Follick, Aidan Hargett, Nicholas Hargett, Danielle Holop, Anne Kragick, Brooke Long, Abby Plsek, Lauren Randolph, Madison Schneider, Tyler Severance, John Sorrells, Evangeline Stalter, Joshua Stockdale, Hailie Thomas

Honor Roll – 3.0 – 3.999 GPA

Sixth Grade

Alex Ables, Kai Adams, Hannah Alexander, Paige Barnes, Allison Bell, Caylynn Bloemker, Brooklynn Bolender, Brayden Bowling, Olivia Brannon, Jacob Brech, Kortney Broughton, Jack Browder, Austin Brown, Troy Buschur, Tanner Bush, Abigail Carroll, Maveric Clausing-Koeppe, Mckenna Cleek, Dohnavan Collins, Khloe Cool, Whit Cornett, Daisha Dansby, Scott Darrell, Kailyn Davis, Austin Ditmer, Christian Edgington, Tyler Ellis, Aubrey Fairchild, Elena Feliciano Hurst, Noah Fenton, Destiny Ferguson, Sydney Finley, Elle Fleming, Emma Fleming,

Samara Franklin, Soraya Freels, Chloe Garcia, Elijah Garman, Kylee Gilbert, John Graham Jr, Allison Guthrie, Alyssa Hall, Natalie Harris, Savannah Harrison, Alonzo Hathaway, Rammel Hayden, Olivia Helrigle, Ethan Herbst, Jayden Hile, Abigail Hilterbran, Riley Hines, Derek Hobbs, Jevonte Holland, Nicholas Holmes, Cameron Jones, Allison Key, Andrew Key, Dakota Kimmel, Allison Koerner, Danielle Koewler, Brady Kuhns, Brady Landis, Reece Lawler, Rocco London Jr, Ryan Long, Jodicy Lowe, Annabel Lozan, Caleb Maga, Colin Marlow,

Charles McClure, Grant McConnaughey, Tobias Mears, Brandon Meyerhoeffer, Aydan Miles, Ryan Miller, Carmen Millhoff, Samuel Mitchell, Matthew Mittelstadt, Kaitlyn Moon, Molly Motter, Norah Neely, Ava Nicklaus, Cameron Nielsen, Joselin Nunez, Landon Oliver, Addison Ordiway, James Pennington, Lillian Poock, Joshua Ray, Ian Reiff, Gabrielle Rice, Drake Rinesmith, Michael Roby, Ashley Scott, Avarie Scott, Mason Scott, Logan Shupe, Christian Skidmore, Ariel Smith, Kaydie Snyder, Aaron Stafford, Jonathan Stevens, Charles Stiffler,

Olivia Strawser, Madalyn Strehle, Matthew Strehle, Joshua Strickland, Kaden Stryker, Noah Sutton-Smith, Elissa Taylor, Jordan Taylor, Addison Terrace, Alana Torres, Isabella Torres, Anthony Tran, Sophia Updyke, Jesse Van Doesburg, Gabrielle Velez, Ariana Watts, Mason Weaver, Christopher Welch, Sean Wentling, Rhiannon Wilken, Amon Williams III, Christina Wilson, Jaylan Wright

Seventh Grade

Evan Ables, Denilson Abreu, Denilsse Abreu, Gabriel Alvarado, Alyssa Anderson, Olivia Anderson, Brody Arden, Casey Barrett, Cooper Bear, Elijah Beverly, Mckena Bolender, Taylor Brandt, Madison Brokaw, Monica Burgmeier, William Burson IV, Nicholas Chiles, Casey Clark, Sydney Cooper, Lauren DaGiau, Robert Edwards, Taylor Fletcher, David Frank, Aralynn Freels, Maxwell Frye, Breana Gard, Samantha Grant, Alissa Guy, Cohen Hale, Ashlyn Haywood, Rachel Henry, Dylan Hoff, Sihong Huang, Matthieu Hubler, Douglas Jackson, Amya Johnson,

Sanaa Johnson, Elexis Jones, Doniven Joyce, Alainey Karg, Jasmine Kaur, Isabella Kellar, Kellen King, Audrey Knight, Madyson Lee, Parker Lee, Caitlyn Lewis, Ryan Lian, Benjamin Makin, Ty McClain, Nevaeh Millerton, Noah Moreland, Joshua Morris, Emily Morrow, Derek Motter, Katelynn Neace, Patricia Nihizer, Hanna Oda, Bailee Payton, Lily Pederson, Seema Pithadia, Camryn Reiter, Grant Russell, Cassidy Scowden, Johana Serrano Salgado, Sophia Solorio, Hailey Stanforth-Wren, Julia Stapleton, William Stinson, Charles Stiver, Jenna Sutter,

Layla Tackett, Tessa Thomas, Breanna Tipton, Jackson Updyke, Tristen Vandervort, Luke Weber, Sydney Webster, Danielle Welch, Ashton Wenclewicz, Lillian Weyrich, Kaylee Winkle, Matthew Wolf

Eighth Grade

Jaykob Anstaett, Jackson Baker, Zane Bedinger, Brooklyn Belton, Cason Bennett, Emmalynne Benton, Breiann Bergman, Brayton Bishop, Colten Buckner, Madison Carter, Salik Chaudhry, Bryce Day, Jaaron Dean, Jacob Dull, Nathaniel Dupre, Jason Dyer, Raegan Elder, Jonna Falkner, Bailey Flohre, Kyle Fullam, Aubrey Garman, Madison Geier, Tyus Gibbs, Izabella Hagerty, Janna Hamilton, Moussa Hamzi, Casey Hargett, Emilee Heath, Michael Heeter, Jacob Henning, Martin Hern, Morgan Hobbs, Katie Holmes, Alexander James, Jailah Johnson,

Jacob Kaska, Elaina Kennedy, Manuel Keomanila, Tae Keys, Emily Ledbetter, John Lewis, Kayla Lewis, Harry Lian, Molly Lipps-Clase, Emily Lirtzman, Maxwell Little, Nolan LoBianco, Jacob Louderback, Naima Mahamat Nour, Emmalee Marstellar, Heather McBride, Audrey McLaughlin, Joseph Mendy, Macy Miller, Travis Miller, Eric Morris, Evan Neely, Aspen Nielsen, Britany Patel, Aivree Perry, Jayson Pimentel, Ian Pugh, Samantha Ratliff, James Reid Jr, Christopher Reid, Shane Reynolds, Lilian Seldon, Kali Snyder, Jacob Solorio, Mairyn Staas,

Logan Stanoikovich, Connor Stevens, Lillian Susag, Mitchell Thomas, Andrew Trentman, Riley Truesdale, Lauren Turner, Reuben Velasco, Lucas Vieth, Kaitlin Ward, John Weber IV, Molly Wentling, Addison Williams, Alexander Williams, Jack Williams, Mya Williamson, Kaylee Zwick, Taylor Zwiebel

Staff report

Reach Morton Middle School at (937) 415-6600.

