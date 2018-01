Smith Middle School Honor Roll – Second Quarter

BUTLER TWP. — The following students at Smith Middle School earned inclusion on the Honor Roll in the second quarter of the 2017-18 school year:

Fourth Grade

Principal’s List

Rebecca Atkinson, Kayden Beck, Jamison Brockert, Sarah Cox, Stella Czarnecki, Mallory Evans, Juliana Golde, Alexander Hammontree, Gabrielle Holop, Keegan Hoop, Audrey Huelskamp, Sophia Lander, Lucia Mears, Kiley Myers, Charles Neely, Ratee Patel, Kara Silver, Ava Sucher, Tristan Tipton, Ava Updyke, Ava Williamson, and Kaylee Worrell.

Honor Roll

Miles Adkins, Cailey Barnett, Hailey Benson, Gavin Brady, Jackson Brock, Linkin Broughton, David Buchanan, Nicholas Chapman, Jordan Chewning, Ruby Christian, Althea Clifford, Layton Combs, Emily Cox, Summer D’Angelo, Rylan Dadey, Carmella Decker, Logan DePoy, Jesse Dube, Paxton Dwenger, Alexia Dysinger, Rylin Elder, Hannah Evans, Sydney Fairchild, Troy Fletcher, Abigail Fraley, Stephen Gregory, Olivia Grolnic, Henna Gyan, Jake Haffner, Makayla Heeter, Ashton Henry, Samuel Henry, Grace Higgins, Hayden Hobbs, Luke Holop, Parker Jacobs, Alivia James, Cross Johnson, Chloe Johnson-Fint, Davis Ketterer, Elizabeth Koewler,

Kendra Kohlrieser, Rachel Lamb, Gavin Leonard, Jackson Long, Madilynn Lucas, Lillian Mabes, Gavin Matheny, Sarah Matheny, Nathan Matthieu, Kayden McClaskie, Emery McConnaughey, Carl McDonald III, Ryan Meyerhoeffer, Rylee Mick, Kaitlynn Morgan-Day, Laila Neely, Ashley Nielsen, Ronan Oaks, Rudra Patel, Jordan Pearson, Morgan Penrod, Carson Perry, Cooper Plummer, Lucas Pottorf, Kendall Reynolds, Cooper Rife, Skylar Roberts,

Lillian Robison, Macie Root, Samantha Rosenkranz, Cayden Sands, Riley Seibert, Emberlyn Stalter, Jaden Starcher, Alyssa Stratman, Owen Strawser, Amaya Stroud, Brendan Swinderman, Kailee Swisher, Brayden Thaxton, Aaron Tipple, Chase Tirey, Daniella Torres, Adriel Trick, Braylynn Van Kleeck, Devan Vaughn, Hayden Voskuhl, Ava Wade, Chloe Wade, Lydia Washburn, Eden West, Aidan White, Lydia Williams, Dylan Wishon, Tara Wolf, Lily Yochem, and Dayna Zimmerman.

Fifth Grade

Principal’s List

James Austin, Joshua Austin, Morgan Britton, Lucas Caldwell, Scarlett Chambers, Aubrey Clark, Ashlin Conley, Tayven Crump, Jasmin Dysinger, Alexis Fairchild, Amethyst Fogle, Angel Guo, Adalynn Hartwig, Bryce Hatfield, Cayden Hoard, Riley Howell, Mackenzie Kohlrieser, Sarah Lipps-Clase, Brody Miller, Cooper Pion, Ryann Purdon, Brody Rosenkranz, Ryan Shepherd, Raven Spencer, Jacob Taylor, Olivia Taylor, Trevor Terry, Karisa Ticknor, Alexander Trepanier, Jacob Truesdale, Hannah Williams, and Makenzie Williamson.

Honor Roll

Lexie Albritton, Niomi Allen, Kayla Anderson, Gracelyn Austin, Ryan Backus, Allie Baker, Brooklyn Bartlett, Kaiden Bates, Lacey Bowman, McKenzie Brooks, Lawson Buongiorne, Trenton Butler, Benjamin Campbell, Adrienne Carnes, Anthony Cisne, Ethan Conley, Zoey Coy, Mason Crews, Trace Crouch, Braylen Crump, Devin Davidson, Cayden Davis, Elijah Davis, Madalyn Dennis, Shelby Drinnon, Hannah Dupre, Arianna Elizondo, Joshua Emrick, Tyler English, Jaden Flor, Seth Gibson, Virtoej Gill, Connor Grolnic,

Jordan Gross, Melanie Harrison, Ava Helton, Morgan Helton, Connor Henderson, Caitlin Hoard, James Hodge, Coby Holland, Kristen Irwin, Matthew Jackson, Courtney Jeffers, Clayton Keys Jr, Emma Knisley, Lucas Koerner, Sofia Kragick, Maya Kuhns, Isaiah Lane, Allen Mabson, Christen Madden, Tyler Martin, Louden Maxwell, Nariya Millerton, Cheyanne Nelson, Kaitlin Peyton, Jolene Powers, Devin Pride, Reece Reiter, Mackenzie Richthammer,

Mackenzie Robertson, Gaige Romine, Maxwell Rubins, Isabelle Sands, Solomon Siske, Aiden Snavely, Korey Snyder, Cole Spitler, Madison Spriggs, Ava Stephens, Sydney Stevens, Russell Stratman, Jacob Strickland, Aiden Studebaker, Addison Suess, Christian Sumner, Isabella Thorpe, Nicholas Tinney, Connor Tomlinson, Kellen Vandervort, Maya Violette, Ayla Washburn, Jayden Webb, Shelby Willford, Mary Williams, and Tula Young.

Staff report

Reach Smith Middle School at (937) 415-7000.

